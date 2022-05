Idosos a partir de 60 anos já tomam segunda dose de reforço contra covid-19 - Divulgação/ PMM

Idosos a partir de 60 anos já tomam segunda dose de reforço contra covid-19Divulgação/ PMM

Publicado 26/05/2022 19:45

Idosos a partir de 60 anos já podem receber a segunda dose de reforço contra covid-19 em Mesquita, na Baixada Fluminense. No entanto, estão aptos a se imunizar apenas os mesquitenses dessa faixa etária cuja primeira dose de reforço foi aplicada há, pelo menos, quatro meses.



Em Mesquita, há cinco postos de imunização contra covid-19 disponíveis inclusive para quem não tomou nenhuma dose da vacina.



“Estamos seguindo as recomendações do Ministério da Saúde para avançar com a convocação do calendário de vacinação. A estratégia para o chamamento considera a quantidade de doses disponíveis e o tempo do efeito dos imunizantes no sistema imunológico do público-alvo”, detalha Sabrina Louroza, coordenadora da Imunização de Mesquita, que também ressalta a importância da vacinação para se proteger contra a covid-19.



A pasta reforça que a imunização geral contra o coronavírus no município segue para todos os munícipes a partir de 5 anos de idade, com ou sem comorbidades ou deficiências permanentes.



Postos de imunização Mesquita



Infantil



Vila Olímpica Municipal

Centro de Vigilância em Saúde Paraná



Geral



Clínica da Família São José (Av. União 673, Santa Terezinha)

Clínica da Família Jacutinga (Rua Barão do Rio Branco, s/nº)

Clínica da Família Cosmorama (Av. Baronesa de Mesquita, s/nº)

Clínica da Família França Leite (Av. Coronel França Leite 732, Chatuba)

Centro de Vigilância em Saúde Paraná (Rua Paraná 557, Centro.