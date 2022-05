Servidores efetivos de Mesquita têm vencimentos e auxílio refeição reajustados - Reprodução/ PMM

Publicado 27/05/2022 18:52

Os servidores públicos concursados de Mesquita, na Baixada Fluminense, tiveram o salário e auxílio refeição reajustados. Publicado no Diário Oficial de Mesquita, na edição desta terça-feira, 24 de maio, o decreto Nº 3.214 trata da revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos efetivos do município de Mesquita e também do auxílio refeição.



O reajuste foi definido pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, referente ao período compreendido entre maio do ano passado e abril de 2022, totalizando 12,46% de aumento.



Com isso, o benefício de auxílio refeição sobe dos atuais R$ 13,06 para R$ 14,68 por dia trabalhado, segundo a pasta. A organização ainda reforça que a medida passa a valer já neste mês, ou seja, os servidores públicos concursados já receberão o salário e o auxílio refeição referentes ao mês de maio, pagos em junho, com o valor atualizado.