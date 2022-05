Moradores da Chatuba têm acesso facilitado a serviços sociais - Divulgação

Publicado 30/05/2022 19:00

Uma ação realizada na Comunidade Católica Santa Rita de Cássia, na Chatuba de Mesquita, disponibilizou isenção para emissão de documentos, aferição de pressão arterial e de glicose, imunização contra a covid-19 e outros atendimentos para moradores da região.



A ação teve também o apoio do CRAS Chatuba, que ofertou isenção para emissão de documentos como identidade, certidão de nascimento e certidão de óbito; inscrição para as oficinas e para as atividades funcionais; e avaliação e orientação para o Cadastro Único.



“É de senso comum que algumas pessoas, às vezes, não conseguem se deslocar até as clínicas municipais ou aos equipamentos sociais. Isso por várias questões, desde limitações físicas à distância. Foi pensando nessas pessoas que resolvemos realizar essas agendas pela área”, explica a coordenadora da Clínica da Família França Leite, Viviane Guedes.



Nos últimos meses, a equipe esteve presente em outros pontos do bairro com ações itinerantes. A ideia da pasta é continuar facilitando o acesso da população a esses serviços.