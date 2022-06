Perícia médica de Mesquita: solicitação apenas pelo site - Divulgação/ PMM

Publicado 31/05/2022 20:15

A Prefeitura de Mesquita anunciou que o Portal da Perícia Médica de Mesquita será o canal exclusivo para os pedidos e e-mail estará descontinuado para a função a partir desta quarta-feira (1).





No portal https://periciamedica.mesquita.rj.gov.br/ , agendamento de licenças para tratamento da própria saúde ou licença para acompanhamento de pessoa da família na Prefeitura de Mesquita poderão ser realizados.

“Com a mudança, os requerimentos que forem encaminhados por e-mail não serão mais avaliados, a partir do dia 1º. Mas caso o servidor não tenha acesso à internet, ele pode se dirigir pessoalmente ao Departamento de Perícias Médicas, que funciona na sede da Administração da prefeitura, no segundo andar do prédio principal”, avisa Daniela Monteiro, diretora de Recursos Humanos da Subsecretaria Municipal de Administração de Mesquita.



Ainda segundo a pasta, após a solicitação no portal da Perícia Médica de Mesquita, o servidor que solicita a licença precisa ficar atento à caixa de entrada e, em alguns casos, à caixa de spam do endereço de e-mail cadastrado. Isto porque a confirmação do agendamento da perícia médica de Mesquita é feita a partir do e-mail. No portal, há um manual de utilização que explica todos os passos a serem feitos no processo.



O endereço do Departamento de Perícias Médicas, que funciona na sede da Administração da prefeitura, é Rua Arthur Oliveira Vecchi 120, no Centro da cidade.