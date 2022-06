Mesquita terá Dia D de Vacinação contra gripe e sarampo - Yago Pasquini

Publicado 03/06/2022 19:29

Mesquita terá Dia D de Vacinação contra gripe e sarampo neste sábado (4). A ação será realizada em todas as unidades de Atenção Básica de Saúde, das 8h às 17h.



Para a imunização contra o sarampo, estão convocadas as crianças a partir de 6 meses até as menores de 4 anos, 11 meses e 29 dias. Já para a da gripe, podem receber a dose as pessoas com comorbidades e com deficiência permanente de todas as faixas etárias, os profissionais da saúde, os caminhoneiros e profissionais portuários, além dos idosos acima de 60 anos; as crianças entre 6 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias; e gestantes e puérperas.



Também podem se vacinar contra a gripe os povos indígenas, forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, funcionários do sistema prisional e professores do ensino básico e superior, assim como a população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.



Para a pasta, o objetivo é alcançar as pessoas que não conseguem se dirigir a uma unidade do município nos dias úteis. “Não é sempre que os mesquitenses podem ou conseguem separar um tempo para se vacinar, seja por questões profissionais ou pessoais. Ações assim beneficiam essas pessoas. E, agora, com todos os grupos convocados na campanha”, aborda a coordenadora da Imunização de Mesquita, Sabrina Louroza.



Para se imunizar, os mesquitenses convocados precisam comparecer em uma das unidades de saúde da cidade e levar o CPF ou o cartão do SUS. Além disso, para as crianças, é importante levar o cartão de vacinação.