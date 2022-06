Lojas da Águas do Rio atendem em novo horário na Baixada Fluminense - Divulgação

Lojas da Águas do Rio atendem em novo horário na Baixada Fluminense

Publicado 06/06/2022 20:04

A unidade comercial da Águas do Rio em Mesquita, na Baixada Fluminense, passa a atender em novo horário a partir desta segunda-feira, dia 6, das 8h às 16h.



Os clientes podem acessar equipamentos de autoatendimento, e contam com a atenção de equipes treinadas para auxiliar nas solicitações de serviços como segunda via de conta, mudança de titularidade, histórico de consumo, mudança do local de ligação de água, entre outros.



De acordo com a concessionária, canais virtuais de atendimento estão liberados para os clientes através do 0800 195 0 195, que funciona 24 horas para ligações ou mensagens via WhatsApp, além do site https://aguasdorio.com.br.



A unidade comercial da Águas do Rio em Mesquita fica na Rua Arthur de Oliveira Vecchi, 23, Centro.