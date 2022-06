Educação alia combate à evasão escolar e serviços intersetoriais do município - Divulgação

Educação alia combate à evasão escolar e serviços intersetoriais do municípioDivulgação

Publicado 06/06/2022 19:45

A Educação de Mesquita alia o combate à evasão escolar e serviços intersetoriais do município com o projeto Mesquita Mais Um. O objetivo principal é garantir a permanência dos alunos nas escolas.

Recentemente, duas unidades foram contempladas com as atividades: a Escola Municipal Governador Roberto Silveira, em Edson Passos, e a Escola Municipal Cruzeiro do Sul. Juntas, elas conseguiram alcançar mais de 500 alunos. Os envolvidos tiveram acesso a atendimentos com psicólogos e avaliações bucais e nutricionais, com seus devidos encaminhamentos. Atividades da Assistência Social, como isenção para emissão de documentos e inscrição no Cadúnico, também marcaram presença nas ocasiões.

A equipe promoveu palestras sobre temas como Abuso e Exploração Sexual das Crianças e Adolescentes e Bullying e Violência; isso com o apoio do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), do Conselho Tutelar e da Guarda Municipal.

“Buscamos conscientizar e, principalmente, compartilhar métodos de segurança para que os alunos saibam se defender, caso estejam em alguma situação de risco. Nós, da Guarda, também procuramos incentivar a construção de valores como o respeito e empatia com colegas”, disse a coordenadora do Grupamento da Ronda Escolar, Paula Arruda.

Ainda segundo a pasta, os aprendizados não se restringiram às crianças. Pais e responsáveis pelos alunos que possuem frequência irregular nas aulas participaram de reuniões e palestras com a Educação e o Conselho Tutelar.