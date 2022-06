Dia D de Vacinação movimentou sábado em Mesquita - Divulgação

Publicado 07/06/2022 19:09

Mais uma edição do Dia D de Vacinação contra a Gripe e o Sarampo movimentou o último sábado (4) em Mesquita. Ação aconteceu em todas as unidades de Atenção Básica de Saúde nos turnos da manhã e da tarde.

A vacinação contra o sarampo e contra a gripe continua em Mesquita. Então, quem faz parte da população convocada e ainda não tomou a vacina pode comparecer a uma das unidades de saúde da cidade e levar o CPF ou o cartão do SUS. Além disso, para as crianças, é importante levar o cartão de vacinação.

Sarampo: crianças a partir de 6 meses até as menores de 4 anos, 11 meses e 29 dias.

Gripe: pessoas com comorbidades e com deficiência permanente de todas as faixas etárias, profissionais da saúde, caminhoneiros e profissionais portuários, gestantes e puérperas, além das pessoas acima de 60 anos e crianças entre 6 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias. Também estão no público-alvo da vacina contra a gripe os povos indígenas, as forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, funcionários do sistema prisional e professores do ensino básico e superior, assim como a população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

Unidades

Clínica da Família São José (Avenida União 676, em Santa Terezinha).

Clínica da Família Dr. Jorge Campos (Avenida Brasil s/nº, Coreia).

Clínica da Família Jacutinga (Rua Barão do Rio Branco s/nº, Jacutinga).

Centro de Vigilância em Saúde Paraná (Rua Paraná 557, Centro).

Clínica da Família Edson Passos (Avenida Castelo Banco s/nº, Edson Passos).

UBS Vila Norma (Rua Célio de Azevedo 219, Vila Norma).

Clínica da Família Walter Borges (Rua Inácio Serra s/nº, Chatuba).

Clínica da Família França Leite (Rua Coronel França Leite 732, Chatuba).

UBS Banco de Areia (Rua Bicuíba 418, Banco de Areia).

Clínica da Família Juscelino (Avenida Getúlio de Moura 3.120, Juscelino).

ESF Maria Cristina (Rua Hermelinda 190, Rocha Sobrinho).

Clínica da Família Cosmorama (Avenida Baronesa de Mesquita s/nº, Cosmorama).