Profissionais de saúde: segunda dose de reforço contra covid-19 - Divulgação/ PMM

Profissionais de saúde: segunda dose de reforço contra covid-19 Divulgação/ PMM

Publicado 08/06/2022 18:03

Seguindo nota técnica do Ministério da Saúde, o município de Mesquita convocou para a aplicação da segunda dose de reforço da vacina contra covid-19, os profissionais de saúde em geral. Além deles, também foram convocados as pessoas a partir de 50 anos.



No entanto, a pasta reforça que é preciso que a primeira dose de reforço tenha sido aplicada há, pelo menos, quatro meses.



Para completar o esquema vacinal, basta comparecer a uma das cinco unidades de saúde que aplicam o imunizante e levar CPF, além do cartão de vacinação com as doses anteriores.



De acordo com a nota técnica enviada pelo Ministério da Saúde, “considera-se trabalhadores da saúde indicados para receber a dose de reforço os indivíduos que trabalham em estabelecimentos de assistência, vigilância à saúde, regulação e gestão à saúde; ou seja, que atuam em estabelecimentos de serviços de saúde, a exemplo de hospitais, clínicas, ambulatórios, unidades básicas de saúde, laboratórios, farmácias, drogarias e outros locais. Dentre eles, estão os profissionais de saúde, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, profissionais da vigilância em saúde e os trabalhadores de apoio”.