Vagas de estágio em Engenharia Civil pelo Balcão de Empregos de MesquitaDivulgação

Publicado 09/06/2022 10:00

O Balcão de Empregos de Mesquita anuncia vagas de estágio com atuação na própria cidade. As oportunidades são destinadas aos graduandos em Engenharia Civil que estejam cursando, preferencialmente, entre o sexto e o oitavo período.



Segundo a organização, os interessados devem possuir conhecimento em Pacote Office e Autocad. Ter Carteira Nacional de Habilitação B é um diferencial. “Queremos privilegiar a população mesquitense, abrindo portas para o mercado de trabalho. É notório que nem sempre é fácil conseguir essas chances, ainda mais na Baixada Fluminense. Por isso, estamos na busca constante atrás desse objetivo”, conta o secretário municipal de Governança, Fabio Baiense.



Os interessados têm até sexta-feira, 10 de junho, para entregar o currículo na sede da Subsecretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, que fica no segundo andar da Prefeitura de Mesquita. O endereço é Rua Arthur Oliveira Vecchi 120, no Centro do município, e o funcionamento é das 9h às 17h.