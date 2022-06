Mesquitenses realizam pré-cadastro assistido da Carteira Nacional do Artesão - Cesar de Oliveira

Mesquitenses realizam pré-cadastro assistido da Carteira Nacional do ArtesãoCesar de Oliveira

Publicado 13/06/2022 19:31

Mesquitenses realizaram o pré-cadastro assistido da Carteira Nacional do Artesão. A ação, em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo, foi realizada no auditório Zelito Viana, na sede da prefeitura.



Para solicitar o documento, os interessados precisavam cumprir alguns requisitos, como estar dentro das normas da Portaria nº 1007-SEI da Base Conceitual do Programa de Artesanato Brasileiro. Além disso, os artesãos mesquitenses que participaram do trabalho tiveram de levar um produto pronto e outro inacabado, para finalizar no local, uma forma de validar as técnicas usadas pelos artistas, segundo a pasta.



“Nós estamos aqui oferecendo o cadastramento e a renovação da carteira, além de esclarecimentos sobre a portaria em questão. Também estamos passando as informações e orientações aos gestores municipais, para que eles possam nos ajudar nessa operação”, descreve o subsecretário de Turismo do estado do Rio, Gerciano de Lima Luz.



O município disponibiliza diversas capacitações gratuitas, incluindo de Artesanato e de Pintura em Tela. As aulas são às terças e quintas-feiras, nos turnos da manhã e da tarde. Para se inscrever, basta comparecer ao CRAS e levar a cópia do documento de identidade, CPF e comprovante de residência em Mesquita.