Trânsito da Cruzeiro do Sul recebe obras de infraestrutura - Divulgação

Trânsito da Cruzeiro do Sul recebe obras de infraestrutura Divulgação

Publicado 12/06/2022 20:59

Equipes de Serviços Públicos e Obras estão atuando para trazer melhorias ao trânsito do bairro Cruzeiro do Sul, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Obras fazem parte do projeto de mudança de fluxo na Avenida Getúlio de Moura e Viaduto Cantor e Compositor Dicró.



Segundo a organização, profissionais estão concluindo o processo de drenagem do local, enquanto os materiais de bases de manilhas da área já foram trocados. A próxima etapa da obra de infraestrutura prevê o recapeamento do trecho.



O Secretário municipal de Mobilidade, Infraestrutura e Serviços Públicos de Mesquita, Rholmer Louzada Junior ressaltou que as reformas também possibilitarão mais segurança e fluidez no trânsito. Isso porque é parte do projeto que prevê a mudança de trânsito que será realizada na Avenida Getúlio de Moura e no Viaduto Cantor e Compositor Dicró. “Como levaremos o fluxo de veículos para esse trecho, foi importante rever o trabalho nessa área. O trajeto de quem está vindo de Mesquita e quer fazer o retorno pela Avenida Baronesa de Mesquita será pelo Cruzeiro do Sul”, explicou.



A ação está entre as medidas do trabalho preventivo realizado em Mesquita para reduzir os efeitos de temporais.



Obra faz parte do projeto de mudança de fluxo na Avenida Getúlio de Moura e Viaduto Cantor e Compositor Dicró Divulgação

Avenida Getúlio de Moura



Recentemente, a Avenida Getúlio de Moura também passou por um processo de revitalização. No trecho, foi utilizada uma média de 2.500 toneladas de asfalto para recapear os 2,8 km da via, que representam os dois sentidos da avenida.



“A Avenida Getúlio de Moura é uma via bastante movimentada. Ali, circulam, em média, 1.460 veículos por hora. Por isso, é necessário que, regularmente, reparos sejam feitos”, defendeu Rholmer.