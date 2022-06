Águas do Rio leva atividades na Semana do Meio Ambiente para terceira idade da Chatuba - Divulgação

Publicado 13/06/2022 22:40

Na Semana do Meio Ambiente, moradores da terceira idade que frequentam o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) Chatuba, em Mesquita, participaram de uma palestra sobre Saneamento Básico, promovida pela Águas do Rio.



A participante Berenice Batista Vital, de 67 anos, elogiou a iniciativa. “Tudo que é bom para a natureza, eu apoio. Adorei a palestra sobre saneamento básico, porque pude refletir sobre todas as nossas ações erradas, mas que prejudicam o meio ambiente e precisam ser repensadas”, disse.



O CRAS realizou uma caminhada de conscientização ambiental pelas ruas do bairro com cartazes e placas, juntamente com a equipe de Responsabilidade Social, que realizou a distribuição de material informativo sobre as ações que contribuem com a melhora no tratamento de esgoto.

A concessionária também distribuiu mudas de plantas aos participantes Divulgação



O coordenador de Serviços de Mesquita, Aislan Miossi, e a coordenadora de Responsabilidade Social, Luciana Muniz, também marcaram presença no evento e deram suas contribuições. “Participar de ações desenvolvidas pela empresa e que refletem diretamente na vida da população, para mim é muito importante. Falar sobre meio ambiente com a população está diretamente ligado aos serviços realizados pela Águas do Rio”, afirmou Luciana. O coordenador de Serviços de Mesquita, Aislan Miossi, e a coordenadora de Responsabilidade Social, Luciana Muniz, também marcaram presença no evento e deram suas contribuições. “Participar de ações desenvolvidas pela empresa e que refletem diretamente na vida da população, para mim é muito importante. Falar sobre meio ambiente com a população está diretamente ligado aos serviços realizados pela Águas do Rio”, afirmou Luciana.