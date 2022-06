Unidades públicas se destacam nos Jogos Estudantis de Mesquita - Divulgação

Publicado 14/06/2022 19:33

Duas escolas municipais de Mesquita, na Baixada Fluminense, garantiram o primeiro lugar no futsal feminino e masculino na edição dos Jogos Estudantis de Mesquita (JEM) deste ano. Ao todo, 14 escolas da rede municipal e privada participam da competição, em modalidades como futsal, handebol/queimado, atletismo, xadrez e futebol de campo.



A Escola Municipal Governador Roberto Silveira, de Edson Passos, é uma das unidades públicas municipais participantes desta edição. O time masculino da categoria sub-12 de futsal foi campeão da modalidade no dia 28 de maio, após três partidas. No futsal feminino categoria sub-12, a Escola Municipal Ernesto Che Guevara, da Chatuba, garantiu o 2º lugar. Já na categoria sub-14, as alunas da mesma unidade conquistaram o título de campeãs, enquanto as estudantes da Escola Municipal Professor Quirino, de Santo Elias, ocuparam a 2ª posição.



Segundo Kleber Rodrigues, subsecretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, essa também é uma oportunidade de formar novos talentos. “Mesquita abre portas para a formação esportiva e conta com diversos exemplos de atletas que começaram em projetos públicos e agora representam a cidade em competições no Rio de Janeiro e também pelo Brasil”, destaca.



Para Monique Rosa, subsecretária Municipal de Educação, ações como essa mudam a visão do aluno. “Quando incentivamos o esporte dentro do ambiente escolar, criamos no aluno uma nova associação dele sobre o seu lugar de estudo. Ele percebe que, ali, também é um espaço onde pode praticar e potencializar suas habilidades esportivas. Assim, entende que não é só fora da escola que terá contato com o esporte”, frisa.