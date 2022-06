Cerca de 10 metros de cabo de energia foram recuperados - Divulgação/ 20º BPM

Cerca de 10 metros de cabo de energia foram recuperados Divulgação/ 20º BPM

Publicado 17/06/2022 18:30

Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) prenderam um criminoso após tentativa de furto de cabos de energia do Estádio do América, em Mesquita, na Baixada Fluminense. A identidade do indivíduo não foi divulgada.

Segundo informações do Batalhão de Mesquita, uma equipe foi acionada pela central 190 para proceder ao endereço, onde o responsável pelo local havia detido o assaltante.

Cerca de 10 metros foram recuperados com o acusado.

A equipe policial procedeu para a 54ª (Belford Roxo) onde a ocorrência foi registrada e o acusado ficou preso.