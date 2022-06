Fórum intersetorial sobre saúde mental em Mesquita - LUAN MACIEL

Fórum intersetorial sobre saúde mental em MesquitaLUAN MACIEL

Publicado 15/06/2022 23:33 | Atualizado 15/06/2022 23:35

Mesquita organizou um fórum intersetorial para debater assuntos relacionados à saúde mental. Organizada pela Coordenação de Saúde Mental, a ação aconteceu no Centro Cultural Mister Watkins, que fica no Centro do município, e teve como objetivo mobilizar os setores da cidade para, então, proporcionar atendimentos ainda mais adequados aos munícipes.

“Vamos pensar em um cenário: o paciente é psiquiátrico, está em crise e seguindo com a vida, estudando. A gente pode, por exemplo, ajudar a educação no auxílio desse cidadão. Caso ele apresente algum problema, a escola pode recorrer à nossa equipe para que possamos tratá-lo e, assim, permaneça no ambiente escolar”, propõe Márcia Cristina Bezerra, coordenadora de Saúde Mental de Mesquita.

O local foi palco para a discussão de vários pontos dentro da temática, como as abordagens da Atenção Básica Psicossocial, os níveis de complexidade dos casos clínicos e a luta antimanicomial. Além disso, o impacto da pandemia na saúde mental da população teve espaço na conversa.

“Sabemos como a pandemia de covid-19 afetou a vida de muitas pessoas. Por isso, espaços como esse nunca se fizeram tão necessários quanto agora, para compartilhar experiências e adquirir aprendizados. Isso sem falar, é claro, da oportunidade de estreitar os laços profissionais entre nós”, conta o secretário municipal de Governança, Fabio Baiense.

Para a subsecretária municipal de Assistência Social, Nara Cristina, as atividades da Rede de Atenção Psicossocial devem estar interligadas. “Quando os setores municipais se movimentam em sintonia, resultados maiores e melhores chegam ao nosso alcance. Um objetivo em comum de todos nós é a reinserção do ser humano na sociedade, oferecendo toda atenção possível para que ele se adeque a esse espaço da melhor forma”, aconselha.