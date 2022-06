Mesquita já disponibiliza a segunda dose de reforço para pessoas a partir de 50 anos - Divulgação

Mesquita já disponibiliza a segunda dose de reforço para pessoas a partir de 50 anos Divulgação

Publicado 15/06/2022 23:17

A campanha de vacinação contra covid-19 completará um ano e cinco meses em Mesquita. Segundo a pasta, neste período, muitos esforços foram feitos para que o maior número possível de pessoas recebesse a imunização.



De acordo com dados do vacinômetro da SES-RJ, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, o público-alvo da campanha – que engloba a população a partir de cinco anos de idade – chega a 176.570 pessoas na cidade. Deste total, 83,2% já receberam a primeira dose do imunizante e 75,81% estão com a segunda dose ou receberam a dose única.



Para o prefeito de Mesquita, Jorge Miranda, desde o início da campanha, o município fez o possível para facilitar o acesso da população à vacina. Inclusive imunizando em casa os acamados e criando um drive-thru no Paço Municipal.



“Hoje, ainda bem, não temos mais números de contaminações e de mortes como no começo da pandemia, mas não podemos deixar que as pessoas esqueçam que a vacina está disponível nos postos e que nós estamos aplicando. Atualmente, pessoas a partir de 50 anos já tomam a segunda dose de reforço, mais conhecida como quarta dose por muitas pessoas”, comenta Jorge, reforçando que a imunização contra a covid-19 em Mesquita segue normalmente.

O Prefeito de Mesquita, Jorge Miranda, e o governador Cláudio Castro Reprodução

Em Mesquita, há cinco postos disponíveis para a vacinação de adolescentes e adultos e dois direcionados para a imunização das crianças entre 5 e 11 anos.