Grupo com mais de 30 pessoas, incluindo os acompanhantes, foi levado ao local pela equipe da Assistência Social - BEA SILVA

Publicado 18/06/2022 21:14

A Prefeitura de Mesquita, por meio da Subsecretaria Municipal de Assistência Social, levou um grupo com mais de 30 pessoas, incluindo os acompanhantes, para visitar o Jardim Botânico, na Zona Sul carioca. Na oportunidade, pessoas com deficiência tiveram a chance de conhecer um pouco do local e sua importância histórica.



“Estamos planejando, ainda esse ano, visitar outros lugares. Inclusão não pode ficar apenas dentro do município. Por isso, é importante tornar acessível para esses mesquitenses a chance de conhecer pontos turísticos”, explicou Rondinelli de Oliveira Souza, que atua na Secretaria Municipal de Governança no planejamento e na implantação de políticas públicas voltadas principalmente para as pessoas com deficiência.



Segundo a pasta, um dos pontos mais interessantes da visita foi o Jardim Sensorial. O espaço de inclusão proporcionou uma experiência interativa aos mesquitenses, que puderam estimular os sentidos ao tocar nas plantas e sentir sua textura e aroma.



A família da mesquitense Maria Elizabeth foi uma das que aproveitaram o passeio. “Pela prefeitura, é a primeira vez que venho ao passeio. E, como uma pessoa que luta pelos direitos, acho importante que qualquer minoria tenha esses momentos de inclusão e integração para socializar e aproveitar como qualquer outra pessoa”, valoriza.



Esse não é o primeiro passeio que o grupo faz. Eles já visitaram o AquaRio, o Cristo Redentor e a Praia de Copacabana, entre outros destinos. E, em maio, tiveram a experiência de visitar uma exposição de arte no CCBB.