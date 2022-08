Espaço da Mulher Mesquitense com vagas para cursos - YAGO PASQUINI

Publicado 28/08/2022 10:00

As mulheres mesquitenses que querem dar o primeiro passo na busca pela capacitação profissional terão a oportunidade de concretizar esse desejo. O Espaço da Mulher Mesquitense abrirá as inscrições para novas turmas dos cursos gratuitos de Trancista com Mega Hair, Depilação e Design de Sobrancelhas nesta segunda-feira (29).



As vagas são limitadas e devem ser preenchidas no próprio equipamento, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. No entanto, as interessadas em se matricular devem ser maiores de 16 anos. Além disso, no ato da inscrição, é necessário apresentar comprovante de residência de Mesquita, além de documento de identidade e CPF, informou a organização.



“É sempre gratificante quando abrimos inscrições para algum curso do Espaço. Cada vaga significa que essa mulher pode dar um passo à frente para iniciar sua trajetória profissional. Ou, quem sabe, potencializar algum talento que ela já tenha. E, claro, para nós é a oportunidade de estarmos mais próximos dessa munícipe e assisti-la”, exalta Silvânia Almeida, coordenadora municipal de Políticas para Mulheres de Mesquita.



O Espaço da Mulher Mesquitense fica na rua Libânia 195, na Vila Emil.



Oportunidade



O Espaço da Mulher Mesquitense é um local que oferece oportunidades às mulheres do município. Lá, elas encontram a chance de desenvolver uma carreira profissional por meio dos cursos ofertados. Somado a isso, o equipamento também promove oficinas, rodas de conversa e palestras que fortalecem o vínculo e o empoderamento de feminino.