Chatuba terá festa especial com serviços neste sábado (27)Divulgação

Publicado 27/08/2022 07:43

A Escola Municipal de Artes da Chatuba completa três anos neste mês. Para comemorar o aniversário, o espaço será palco para uma série de atividades com espetáculos culturais e esportivos, como apresentações de dança e de lutas, neste sábado (27), das 9h às 13h.



“A programação especial é uma chance de mostrar, ainda mais, as opções culturais e esportivas que existem em Mesquita. A Escola Municipal de Artes da Chatuba é o orgulho mesquitense que queremos celebrar por mais anos, pois acreditamos no seu papel educacional e social dentro do município”, valoriza Kléber Rodrigues, subsecretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.



Atividades



Dando início ao evento, os alunos da Prefeitura de Mesquita farão uma introdução às modalidades de balé e judô. Logo depois, às 9h30, será a vez da capoeira e boxe, seguida do jiu-jítsu. Às 10h30, a performance do break dance tomará os palcos, dando a vez para as danças urbanas, em seguida. Finalizando, a atenção será direcionada para as apresentações dos grupos que realizam as oficinas de circo da própria escola.



Mesquita em Ação



O projeto disponibilizará vários serviços gratuitos de beleza e bem-estar, além de abordagens sociais. Quem estiver presente poderá ter acesso a corte de cabelo, design de sobrancelha e de unha, maquiagem, realização de tranças e pintura no rosto, tudo de graça.

Ação irá contar com isenção de documentos, atendimento odontológico, e parque kids Divulgação/ PMM

Inscrição no Cadúnico e isenção para emissão de documentos são outros serviços que ficarão disponíveis. Além das ações gerais, as crianças poderão curtir a apresentação dos bonecos animados e se divertir no parquinho com os brinquedos.



A Escola Municipal de Artes da Chatuba está localizada na rua Dr. Godoy 230.