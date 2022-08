Aniversário de Mesquita terá campeonato de game - Divulgação/ PMM

Aniversário de Mesquita terá campeonato de game Divulgação/ PMM

Publicado 30/08/2022 19:27 | Atualizado 30/08/2022 23:16

Na agenda de comemorações pelo aniversário de Mesquita, um evento deve chamar principalmente a atenção do público jovem: a Copa Mesquita de Games. Em sua primeira edição, a competição terá na final uma disputa presencial de Free Fire, que acontecerá no próprio dia do aniversário de Mesquita, 25 de setembro, a partir das 10h, no Paço Municipal



“Vamos sortear 96 equipes de todas inscritas para que disputem uma etapa qualificatória, que será realizada de forma on-line. Desta fase, sairão as 12 melhores equipes, que jogarão presencialmente a final da Copa Mesquita de Games”, explica o subsecretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Mesquita, Kleber Rodrigues.



Todas as equipes finalistas receberão prêmios em dinheiro, em valores entre os R$ 2 mil que serão pagos à vencedora e R$ 100 para cada uma que terminar entre o sétimo e o 12º lugar.



inscrições são gratuitas e estão abertas até o fim do dia 14 de setembro. Para isso, basta acessar o formulário no link

Assãoe estão abertas até o fim do dia 14 de setembro. Para isso, basta acessar o formulário no link https://bit.ly/copamesquita . Para participar da Copa Mesquita de Games, é preciso ter a partir de 14 anos, ser residente e domiciliado exclusivamente no estado do Rio de Janeiro. Outros pré-requisitos podem ser conferidos no edital de convocação, que pode ser acessado pelo próprio formulário de inscrição.

Diversas atividades ligadas à cultura e ao esporte são disponibilizadas, gratuitamente, pela Prefeitura de Mesquita, em equipamentos públicos espalhados por diversas áreas da cidade.



Atenção especial



A Copa Mesquita de Games marcará o início de um novo serviço ofertado à população local. A Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo já trabalho no planejamento de turmas para treinamento de Free Fire, com coach para gamers mesquitenses melhorarem o desempenho nas partidas, focadas no alto rendimento. Ou seja, a ideia é formar profissionais.



“A aposta em novas oportunidades como esta corrobora a estratégia mesquitense de trabalhar o pertencimento a partir de ferramentas como, no caso do esporte, o alto rendimento. Essa é uma área cada vez mais forte e presente no cotidiano dos jovens, incluindo aí essa tendência aos eSports”, analisa Jorge Miranda, prefeito de Mesquita.