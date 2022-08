Educadores entregaram cadernos com pauta ampliada para alunos com baixa visão - CAMILA CAMPOS

Publicado 30/08/2022 20:34 | Atualizado 30/08/2022 22:34

Mesquita realizou a Semana da Educação Especial. Evento teve várias atividades com abordagens nesta temática, como a entrega de cadernos com pauta ampliada para alunos com baixa visão.



Os primeiros dias foram marcados por duas palestras. Na segunda-feira, a abordagem foi sobre o papel do coordenador pedagógico na escola inclusiva. Já na terça-feira, o foco esteve nos desafios e possibilidades da inclusão escolar na EJA, a Educação de Jovens e Adultos.



“Costumamos ouvir que a educação é muito importante para a construção de uma sociedade melhor. Isso é verdade. Mas, para que essa evolução aconteça, é necessário haver justiça e igualdade, pois o acesso a esse princípio é direito de todos. Por isso, devemos ter um olhar diferenciado para cada caso específico, a fim de estabelecer a inclusão”, detalha Monique Rosa, secretária municipal de Educação.

A entrega dos cadernos com pauta ampliada para os alunos com baixa visão marcou a programação do meio da semana. A diferença desse modelo para os demais é que ele tem espaçamento entre linhas maior que o convencional, além de pautas mais marcadas, segundo a pasta.



“Esse caderno é um sonho de muito tempo. Fico muito feliz em vê-lo pronto e por ter a oportunidade de entregar a esses alunos. Assim, eles terão mais reconhecimento e dignidade em seus afazeres pedagógicos. A partir de agora, desejo que venham cada vez mais políticas públicas para valorizar essa classe estudantil”, salienta a diretora-geral da unidade, Cleidmar Couto.



Para encerrar com chave de ouro, aconteceu o lançamento do livro “Educação Precoce”, que teve a colaboração de professores da rede municipal de Mesquita.

