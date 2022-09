Assistência Social promove Baile da Terceira Idade de Mesquita - Bea Silva

Publicado 01/09/2022 09:32

A Subsecretaria Municipal de Assistência Social de Mesquita promoveu o famoso Baile da Terceira Idade, garantindo diversão ao animado público presente. A ideia é proporcionar eventos como esse ao menos uma vez no mês, segundo a pasta.



Além de muita música e comidas, ainda estavam disponíveis serviços de maquiagem e trancista para quem quisesse elevar a autoestima e mudar o visual.



Para a subsecretária da pasta, Nara Lucena, esse é o momento para que o vínculo entre a Assistência Social e a terceira idade de Mesquita se fortaleça. “Eles já estão dentro dos nossos equipamentos, realizando atividades, oficinas e recebendo os serviços socioassistenciais que são garantidos. Mas, hoje, queremos proporcionar um cenário diferente. As pessoas acreditam na ideia de que idosos não podem mais se divertir e se movimentar para além de consultas médicas. Ver esse público dançar e se divertir é a prova de que a idade, nesses momentos, é só um número”, valoriza.

Pasta disponibilizou serviços de maquiagem e trancista Bea Silva

A mesquitense Glória Alvarenga faz hidroginástica no Espaço Convive e compareceu à festa. “Vim para me divertir muito. Estava ansiosa por esse dia. Meu irmão é professor de educação física no Rio e eu vejo que sempre teve baile para nosso público por lá. Mas, aqui em Mesquita, eu nunca tinha tido. Então, fiquei muito feliz que estamos tendo o nosso primeiro baile”, conta a animada moradora da Chatuba.



Pesquisa do NEPEESS



O evento também contou com uma participação importante do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Envelhecimento, Educação e Serviço Social, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Os alunos do NEPESS, juntamente com a professora Simone Tourino, estiveram presentes para realizar uma pesquisa com o público-alvo da ação.



O objetivo foi traçar o perfil desses idosos, levantar demandas para novas ações e identificar até onde vai o conhecimento sobre o Conselho Municipal do Idoso, órgão importante e que direciona políticas públicas a eles.