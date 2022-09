Equipe mesquitense de boxe consagrou o município campeão estadual no Encontro de Campeões do Estado do Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 31/08/2022 18:26

Em Mesquita, a população recebe o incentivo do esporte de várias maneiras. A cidade disponibiliza aulas gratuitas de xadrez e boxe. Isso sem contar com treinamentos de futsal, basquete, natação, jiu-jitsu, judô, balé, teatro, pintura em tela, entre outros. As atividades são distribuídas pela Vila Olímpica Municipal, no Cosmorama, e pela Praça PEC, em Santo Elias.



Por isso, os atletas representantes da cidade acabam se destacando em campeonatos regionais e nacionais. No último sábado, dia 20 de agosto, uma equipe mesquitense de boxe consagrou o município campeão estadual no Encontro de Campeões do Estado do Rio de Janeiro. Na disputa de cinturão, Leonardo “Café”, de 29 anos, teve visibilidade na conquista do título na categoria de 64 quilos.



Grupo sub-15 venceu por 5 X 4 o time do Cabo Verde, no Campo da Bica, localizado no BNH Divulgação

No domingo, dia 21, o município promoveu um amistoso no Campo da Bica, localizado no BNH, com o grupo sub-15. Na competição, a equipe mesquitense venceu por 5 X 4 o time do Cabo Verde. Já sobre rodas, os atletas locais de Skate conseguiram o 6º lugar na Valent Ramp, realizada em Campo Grande.



“Temos aulas básicas nos espaços. Mas também investimos no alto rendimento, que consiste, basica

Atleta de Skate conseguiu o 6º lugar na Valent Ramp, realizada em Campo Grande Divulgação Kleber Rodrigues, subsecretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. mente, no preparo dos atletas para níveis profissionais maiores. Assim, eles podem participar de competições — até mesmo representando o município — e ainda investir em suas carreiras esportivas”, acrescenta, subsecretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.