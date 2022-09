Curso pré-técnico e pré-vestibular gratuito em Mesquita - Reprodução

Publicado 06/09/2022 20:53

A Secretaria Municipal de Educação de Mesquita está com inscrições abertas para o Mesquita Aprova, projeto que envolve turmas de curso Pré-Técnico e Pré-Vestibular Social. As aulas acontecerão em unidades onde já existem turmas de Educação para Jovens e Adultos, mas dependem de um número mínimo de inscritos por turma.



O Mesquita Aprova é uma das estratégias no combate ao abandono das atividades escolares entre adolescentes de 15 a 17 anos.



“Essas aulas serão ministradas por profissionais da rede pública municipal de Mesquita, que já foram definidos. Mas, para viabilizar isso, dependemos de formar turmas com, pelo menos, 20 alunos cada. As aulas começam assim que as turmas forem formadas”, explica a subsecretária municipal de Educação, Monique Rosa.



Os pré-requisitos são ter ensino fundamental completo ou estar cursando o nono ano, no caso do curso Pré-Técnico, e ter Ensino Médio completo ou estar cursando-o em sua etapa final para o pré-vestibular, avisa o secretário municipal de Governança de Mesquita, Fabio Baiense.



Para se inscrever ou conseguir mais informações, os interessados devem se dirigir à unidade mais próxima com Educação para Jovens e Adultos, a EJA. Os documentos necessários são cópia da certidão de nascimento ou de casamento do aluno, foto 3X4 recente, histórico escolar ou declaração constando o ano de escolaridade, cópia do comprovante de residência, cópia da identidade do responsável legal – ou do próprio aluno, caso seja maior de idade ou emancipado –, numeração do CPF do responsável legal e do aluno.



A Educação para Jovens e Adultos está disponível em sete unidades municipais públicas em Mesquita. São elas:



• Escola Municipal Ernesto Che Guevara – Rua Lídia 646, Chatuba.



• Escola Municipal Expedito Miguel – Rua Hercília 1.062, Vila Emil.



• Escola Municipal Machado De Assis – Avenida União 543/525, Santa Terezinha.



• Escola Municipal Presidente Castelo Branco – Avenida Presidente Kennedy S/Nº, BNH.



• Escola Municipal Rotariano Arthur Silva – Rua Paraná 443, Centro.



• Escola Municipal Governador Roberto Silveira – Avenida Marechal Castelo Branco, na Praça Darcy Ribeiro – Edson Passos.



• Escola Municipal Professor Quirino – Rua Luciano 151, Santo Elias.