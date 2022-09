Agosto Dourado: palestra encerra campanha em Mesquita - Divulgação

Publicado 02/09/2022 17:52

Em Mesquita, as unidades de atenção básica em saúde aderiram à campanha do Agosto Dourado, que busca a conscientização da importância do aleitamento materno.

Uma palestra marcou o encerramento das atividades alusivas na Clínica da Família Jacutinga. “O aleitamento materno é como uma primeira vacina dos bebês, pois protege eles e as crianças de pequenas doenças perigosas. A amamentação também é responsável por criar um laço maior entre mãe e filho. Ela proporciona momentos de carinho e de amor entre ambos”, detalha a gestora da clínica, Viviane Pinto da Silva.

Na Clínica da Família Jacutinga, cerca de 40 gestantes, lactantes e puérperas ainda puderam receber orientações sobre os cuidados básicos com o bebê, como higienização, teste do pezinho e vacinação. Para mais, o grupo do Núcleo Ampliado em Saúde da Família (NASF) marcou presença no evento. A equipe conta com profissionais de fisioterapia, psicologia, odontologia, fonoaudiologia, assistência social e nutrição.

A gestora Viviane explica até quando a mãe deve ter a prática com o bebê. “É muito importante que ela consiga amamentar, no mínimo, até os 6 meses, podendo estender, pelo menos, a um ano de idade. Outro fator fundamental é que esse ato auxilia no crescimento e na parte neurológica do pequeno, tornando ele mais ‘forte’ e inteligente”, conclui.

Após o momento de aprendizado, os funcionários da unidade ainda organizaram uma atividade especial para valorizar a autoestima das pacientes.