Ponte em Vila Norma em obras a partir deste sábado (3) - Reprodução/ Maps

Ponte em Vila Norma em obras a partir deste sábado (3) Reprodução/ Maps

Publicado 02/09/2022 09:00

A ponte em Vila Norma que separa os municípios de Mesquita e São João de Meriti estará em obras de duplicação a partir do meio-dia deste sábado, dia 3 de setembro. Com isso, o tráfego de caminhões e ônibus no local precisará ser interditado.



Para os veículos de passeio, será criado um acesso específico, ou seja, estes não estarão proibidos de circularem ali.



A medida valerá durante todo o período de trabalho de ampliação da via. A prefeitura informa que orientadores de trânsito estarão no local, 24 horas por dia, para sinalizar as rotas de desvios e orientar os motoristas.



Desvio ônibus



A duplicação da ponte afetará a rota de cinco linhas. São elas: 713 (Cosmorama X Cascadura, via São Mateus), 734 (Vila Norma X Cascadura, via Éden), 751 (Pavuna X Morro Agudo, via Cosmorama), 600i (Belford Roxo X Nova Iguaçu, via Cosmorama) e 601i (Belford Roxo X Nova Iguaçu, via Nilópolis).



No sentido São João de Meriti, as rotas de desvio para ônibus e caminhões em função da duplicação da ponte em Vila Norma serão feitas pela rua Cosmorama; pela avenida Laura Gonçalves Machado, na Vila Norma; pela rua Célio de Azevedo, na Vila Norma; pela rua Cachoeira, na Vila Norma; pela avenida Coelho da Rocha, na Vila Norma; pela avenida Treze de Maio, no BNH; pela avenida Doutor Carvalhães, na Vila Norma; e pela rodovia Presidente Dutra.



Já no sentido Mesquita, as rotas de desvio indicadas para ônibus e caminhões serão pela Via Light; pela avenida Coelho da Rocha, em Rocha Sobrinho; pela rua Cachoeira, na Vila Norma; pela rua Célio de Azevedo, na Vila Norma; pela avenida Laura Gonçalves Machado, na Vila Norma; e pela rua Cosmorama.