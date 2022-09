Ação irá contar com isenção de documentos, atendimento odontológico, e parque kids - Divulgação/ PMM

Publicado 02/09/2022 08:06

A Prefeitura de Mesquita, por meio da Assistência Social, realiza mais uma edição do ‘Mesquita em Ação’ nesta sexta-feira (2), na rua Vênus, no Centro. O evento dá o ‘start’ nas comemorações do aniversário da cidade, 25 de setembro.



Entre as ações previstas estão o atendimento aos programas Auxílio Brasil, Cadastro Único e Vale Social.

Além disso, a promoção irá contar com isenção de documentos, atendimento odontológico e parque kids.



Ainda segundo a pasta, profissionais de diversas áreas irão garantir ao cidadão mesquitense mais acessibilidade aos serviços públicos.



O evento acontece das 09h às 13h.



Veja todos os serviços do Mesquita em Ação:

Nova edição do Mesquita Em Ação na rua Vênus, no Centro de Mesquita Divulgação/ PMM