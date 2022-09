Mesquita em Ação na Rua Eugênio Soares, no bairro Juscelino - Divulgação/ PMM

Mesquita em Ação na Rua Eugênio Soares, no bairro JuscelinoDivulgação/ PMM

Publicado 05/09/2022 21:35 | Atualizado 05/09/2022 23:35

Em setembro, a Caçulinha da Baixada completa 23 anos de emancipação. Por isso, ao longo do mês, a cidade terá diversas atividades para festejar o aniversário.



Na agenda, estão inclusas ações sociais, do projeto itinerante Mesquita em Ação; a Taça Mesquita de Handebol Infantil feminina e masculina; o Encontro de Capoeira Mirim; a Corrida de Pais e Filhos Contra a Pedofilia Federal; a Feira de Oportunidades; e outros. Outros grandes destaques são a Copa Mesquita de Games e a Feira de Negócios e Serviços.



Aspara a Copa Mesquita de Games estão abertas e seguem até o dia 14. A competição será de Free Fire e, inclusive, a final será realizada a partir das 10h no Paço Municipal, no dia do próprio aniversário da cidade, 25. O link para acessar o formulário é: https://bit.ly/copamesquita