O atleta mirim João Miguel, de apenas oito anosDivulgação

Publicado 06/09/2022 21:28

No último fim de semana, a cidade de Mesquita foi levada ao pódio no Jiu-Jítsu. o atleta mirim, João Miguel, de apenas oito anos, foi medalha de ouro em dois campeonatos.



As disputas foram realizadas em Minas Gerias, uma no município de Sete Lagoas e outra no Sesc na cidade de Contagem. No primeiro local, foi o Campeonato Mineiro da Copa Pódio, já o segundo foi o BJJ STORM.



O jovem, que disputa pela Categoria Pluma, já participou de diversos campeonatos, onde saiu com sucesso.

Incentivando a prática do esporte, o município disponibiliza aulas gratuitas de xadrez e boxe. Isso sem contar com treinamentos de futsal, basquete, natação, jiu-jitsu, judô, balé, teatro, pintura em tela, entre outros. As atividades são distribuídas pela Vila Olímpica Municipal, no Cosmorama, e pela Praça PEC, em Santo Elias.