Evento em alusão ao aniversário da cidade com data marcadaDivulgação/ PMM

Publicado 07/09/2022 06:50

Mais um evento em alusão ao aniversário da cidade será realizado. Nesta quarta-feira, feriado da Independência (7), vai acontecer a Corrida Federal Kids: Pais e Filhos contra a Pedofilia. A realização será das 8h às 12h, na Vila Olímpica Municipal, no Cosmorama.

O evento encerra um trabalho de capacitação contra a pedofilia, realizado com mais de 500 servidores de diferentes pastas. Entre elas: Educação; Assistência Social; e Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Além disso, a atividade é uma parceria do Governo Municipal com a Federal Kids.

No local, também terá brinquedos e apresentações culturais para as crianças e os responsáveis aproveitarem bastante.

Em virtude da Corrida Federal Kids, a pista de corrida da Vila Olímpica Municipal, no Cosmorama, estará interditada no período das 7h às 12h.