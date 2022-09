Estudo revela queda no número de delitos praticados em Mesquita - Divulgação/ PMM

Publicado 08/09/2022 19:46

Com o aumento da segurança em Mesquita, o número de delitos praticados na cidade apresentou queda. É o que aponta um estudo de impacto realizado em cima de dados fornecidos pelo ISPGEO, um sistema de georreferenciamento do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro.



O comparativo é dos meses de julho e agosto nos anos de 2020, 2021 e 2022. Um dos tópicos é sobre os roubos a transeuntes. Entre os dois primeiros anos, a queda desse índice foi de 28%. Enquanto isso, entre 2021 e 2022, o fluxo seguiu caindo, apresentando redução de 17,6%.



“Essas pesquisas são realizadas constantemente porque, através dos dados que elas geram, podemos intensificar a prevenção com bases nos pontos estratégicos, realocando as equipes para a permanência e rondas nos locais”, explica o diretor de Inteligência da Guarda Civil Municipal da cidade, Kleildo Nascimento.



Já em relação ao roubo de veículos entre 2020 e 2021, a baixa constatada foi de cerca de 17%, seguida da diminuição de dois casos, para os dois últimos anos. Nesse mesmo sentido, em 2020, foram registrados 13 roubos a estabelecimentos comerciais. Comparando os anos seguintes, esse mesmo número caiu para 4 casos e, novamente, para 2 casos, agora, de julho a agosto de 2022.



Na cidade, a segurança é prezada pelas equipes da Guarda Civil Municipal e pelo PROEIS. Em situações de ocorrências, é possível solicitar os serviços da Guarda. Para isso, basta utilizar o telefone (21) 3589-8174, que tem funcionamento 24h, ou enviar a demanda pelo aplicativo do Colab.