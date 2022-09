A Praça PEC fica na Rua Cesário 659, em Santo Elias, no mesmo lugar onde funciona o CRAS do bairro - Divulgação

Publicado 09/09/2022 20:47

Entrar no mercado de trabalho não é uma tarefa fácil. Por isso, é importante se preparar com quem entende do assunto. Amanhã, dia 10 de setembro, a Praça PEC, em Mesquita, será palco da Feira de Oportunidades.

Entre 9h e 13h, os moradores entrarão em contato com expositores, oficinas e apresentações que vão auxiliar na vida profissional.

Além disso, workshops de empreendedorismo, feira de artesanato e atrações culturais também farão parte do evento.

A Praça PEC está localizada no bairro Santo Elias.