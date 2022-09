Secretário nacional do Consumidor, Dr. Rodrigo Roca - Divulgação/ PMM

Publicado 11/09/2022 11:00

Mesquita promoverá um encontro para celebrar o Dia da Lei de Defesa dos Direitos do Consumidor (11 de setembro). A ação será na própria sede da Prefeitura de Mesquita (Rua Arthur de Oliveira Vecchi 120, no Centro), no auditório Zelito Viana, a partir das 13h. E contará com a participação especial do secretário nacional do Consumidor, Dr. Rodrigo Roca.



O 11 de setembro é o Dia da Lei de Defesa dos Direitos do Consumidor. Isso porque foi nesta data, em 1990, que o “Código de Defesa do Consumidor” foi instituído, pela Lei 8.078.



“Com a internet, o distanciamento da informação aumentou para quem é excluído no mundo digital. Novos golpes eletrônicos surgiram e muitos consumidores, incluindo idosos, não sabem como se proteger. Essa será uma excelente oportunidade para ouvirmos as reclamações dos consumidores da nossa região. Acredito que eventos assim, plurais e polifônicos, aproximam o consumidor de uma das portas da justiça”, avalia Humberto Garcia, que atua como coordenador no PROCON de Mesquita.