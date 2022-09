Fabio Baiense, secretário municipal de Governança de Mesquita - Divulgação/ Marcio

Publicado 12/09/2022 21:05

A cidade de Mesquita se destacou como o segundo município da Baixada Fluminense que mais empregou em julho deste ano. O saldo foi positivo em 176 vagas de trabalho preenchidas, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, órgão do Ministério de Trabalho e Emprego. O município ficou atrás apenas de Nova Iguaçu.



Mesquita vem se desenvolvendo cada vez mais na questão do trabalho e da geração de renda. De 2017 a 2021, o município alcançou quase 5 mil contratações em empresas locais. Muitas delas foram conquistadas com a implementação do Balcão de Empregos de Mesquita, uma iniciativa que junta o governo municipal e empresas locais ou que estão em vias de se instalar na região, com vagas direcionadas especificamente a moradores da cidade.



“Nos últimos anos, Mesquita vem avançando continuamente na questão da empregabilidade. Esses dados se referem apenas às vagas formais, que chamamos de CLT. Mas temos ainda uma evolução enorme nas ações voltadas para o empreendedorismo, com aposta em uma Sala do Empreendedor qualificada para facilitar a vida dos empreendedores locais. A maior parte dos serviços voltados para eles é realizada de maneira remota, via internet”, informa Fabio Baiense, secretário municipal de Governança de Mesquita.





Para acessar o site da Sala do Empreendedor de Mesquita, basta entrar em saladoempreendedor.mesquita.rj.gov.br/

Sobre o Balcão de Empregos de Mesquita, Baiense explica que se trata de um software que é alimentado com currículos da população mesquitense. “Entramos em contato com empresas locais ou que estão chegando e, dependendo das qualificações exigidas para alguns cargos, conseguimos filtrar os candidatos que estão na nossa base de dados que preenchem aqueles pré-requisitos. Assim, já separamos que, de fato, está pronto para concorrer àquelas oportunidades”, explica.



Para se inscrever no Balcão de Empregos de Mesquita, os interessados devem entregar o currículo na sede da Subsecretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, localizada no segundo andar da Prefeitura de Mesquita. O endereço é Rua Arthur Oliveira Vecchi 120, no Centro. Também é possível se inscrever pela internet, enviando o currículo pelo e-mail balcaodeempregos@mesquita.rj.gov.br. Vale reforçar, porém, que a iniciativa é direcionada aos moradores de Mesquita.



Ano promissor



Em julho, foram 521 profissionais contratados no município de Mesquita, contra 234 demitidos – daí as 176 vagas de emprego registradas como saldo positivo. Pela amostragem do CAGED, a pontuação de Mesquita em julho foi estimulada pelos setores de do comércio e de serviços. O maior número de vagas foi preenchido pessoas na faixa etária entre 18 e 49 anos. Quanto ao nível escolar, os que têm Ensino Médio completo conquistaram o maior percentual de empregos.