Projeto da Defesa Civil ensina conhecimentos essenciais a jovensRODOLPHO LUCENA

Publicado 13/09/2022 18:45

O Projeto Defesa Civil Juvenil ensina conhecimentos essenciais a jovens mesquitenses. Neste ano, a capacitação será na Escola Municipal Cruzeiro do Sul. Ao todo, 49 jovens passarão cerca de dois meses adquirindo diversos aprendizados, envolvendo conhecimentos de utilidade pública que visam a segurança e o bem-estar social.



As lições serão ministradas duas vezes por semana, sempre às terças e quintas, das 14h às 16h. Segundo a organização, as aulas normais que aconteceriam nestes dias serão intercaladas para não prejudicar os alunos que participarão do projeto.



A grade de estudos conta com várias abordagens dentro da temática. “Esses jovens aprenderão sobre primeiros socorros, prevenção de acidentes domésticos, combate a princípio de incêndio, noções antidrogas e educação ambiental. Além disso, serão compartilhadas informações sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, educação no trânsito, infecções sexualmente transmissíveis, entre outras do segmento”, explica o secretário municipal de Mobilidade, Infraestrutura e Serviços Públicos, Rholmer Louzada Junior.

49 mesquitenses irão agregar conhecimentos sobre prevenção e segurança, como educação no trânsito e combate a princípio de incêndios RODOLPHO LUCENA



As vagas foram preenchidas por jovens de 13 a 16 anos, de ambos os sexos. Para o cadastro, eles tiveram de levar alguns documentos até a escola, incluindo o comprovante de residência em Mesquita e a autorização assinada pelos pais ou por um responsável legal.



Para a diretora-geral da escola, Ana Paula Vitorino, é fundamental que questões como essa sejam tratadas em sala de aula. “O projeto Defesa Civil Juvenil será positivo em vários sentidos para a gente. Os conhecimentos, normas e condutas são importantes não só agora, mas para a vida deles. Inclusive, eu já ouvi histórias de alunos que se destacaram no processo seletivo do programa Jovem Aprendiz, justamente por terem participado dessa formação”, expõe.

