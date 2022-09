Dia da Lei de Defesa dos Direitos do Consumidor celebrado em Mesquita - Divulgação

Publicado 14/09/2022 23:19

O Procon de Mesquita realizou na última segunda-feira, dia 12, um encontro sobre Defesa do Consumidor. A ação aconteceu na sede da Prefeitura de Mesquita e recebeu representantes da Defensoria Pública, de especialistas na área de Defesa do Consumidor, da OAB e de profissionais de prestadoras de serviço. Além disso, o secretário nacional do Consumidor, Dr. Rodrigo Roca, esteve presente.



Impressionado com os conteúdos debatidos, Dr. Rodrigo não hesitou em elogiar a iniciativa. “Posso dizer que esse foi o melhor evento do qual já participei até hoje. Ouvimos vários lados de um mesmo tema, com a presença inclusive de representantes de prestadoras de serviço. Esse tipo de integração é enriquecedora em todos os sentidos e precisa ser valorizada”, disse o secretário nacional do Consumidor.



Coordenador do Procon de Mesquita, Humberto Garcia foi o anfitrião do encontro. Ele puxou a conversa para o tema das ações coletivas e, para isso, teve a presença importante do Dr. João Bosco Filho, autor do livro “Legitimidade para Agir nas Ações Coletivas”, lançado no último dia 8. “É importante que todos conheçam o mecanismo das ações coletivas. Há um projeto já bastante antigo de se criar um cadastro nacional de ações coletivas, alguns Procons já têm esse tipo de cadastro e isso é muito importante”, analisou ele, que também é procurador-chefe da Câmara Municipal de Nova Iguaçu.



Resolução na hora



Segundo a pasta, um dos momentos mais impactantes do encontro aconteceu depois que, na plateia, uma pessoa com problemas com a Light se manifestou, na busca por sanar uma dúvida com os especialistas em Direito do Consumidor presentes ali. Ela contou que o serviço de energia havia sido cortado em sua residência naquela manhã, apesar de estar em negociação com a companhia. O que a mulher não imaginava era que uma das convidadas do evento era justamente Laís Tovar, gerente de ouvidoria da Light.



“Hoje em dia, as empresas oferecem vários canais de atendimento para os clientes. Quando eles não conseguem, via serviço de atendimento ao consumidor, resolver uma situação, é importante recorrer à ouvidoria, que é uma porta. Problemas mais difíceis podem ser solucionados ali, sem que a justiça seja acionada”, defende Laís, que garantiu que antes mesmo das audiências marcadas com os consumidores via Procon, a Light tenta negociar com eles um acordo e, muitas vezes, o problema já chega à audiência resolvido.