Escola Municipal Roberto da Silveira será palco do Torneio de Xadrez no sábado (17) - Divulgação/ PMM

Escola Municipal Roberto da Silveira será palco do Torneio de Xadrez no sábado (17)Divulgação/ PMM

Publicado 15/09/2022 21:13

No próximo sábado (17), a Escola Municipal Roberto da Silveira, em Mesquita, será palco do próximo torneio de xadrez. O evento será realizado partir das 9h.



Para a organização, o jogo de xadrez ajuda no desenvolvimento do raciocínio lógico e na concentração dos estudantes, contribuindo também para o aprendizado em sala de aula. A atividade ainda é importante na educação, porque incentiva a disciplina e o autocontrole, reforça a pasta.

O evento faz parte da programação de aniversário da cidade (25 de setembro).