Praça PEC recebeu a Feira de Oportunidades, mais um evento do 23º Aniversário de Mesquita Divulgação/ PMM

Publicado 16/09/2022 22:55

A programação do 23º aniversário de Mesquita está com diversas opções para toda a família. Desde o início do mês, a prefeitura está realizando dezenas de atividades gratuitas e ofertando aos moradores novas oportunidades de lazer e esporte.



Neste sábado (17), a pasta estimula os estudantes a se interessarem pela tecnologia com a 2º Feira Municipal de Ciências, Tecnologias, Inovações e Sustentabilidade de Mesquita. O evento será na Escola Municipal Roberto da Silveira, que fica na Praça Darcy Ribeiro, em Edson Passos, das 9h às 13h.



No Tênis Clube de Mesquita, acontece o primeiro desafio Mesquita de Natação. Além do desafio, o evento contará com aulão de Fit Dance, Torneio de Futebol e apresentação de lutas.



A Escola Municipal Roberto da Silveira será palco do próximo torneio de xadrez. A partir das 9h.



Pra fechar a agenda do fim de semana, oito equipes passarão de fase no Torneio de Futmesa. A competição será realizada na Praça Cosmorama, às 8h. Segundo a pasta, a modalidade esportiva é febre nas praias brasileiras, mas pode ser jogada em qualquer lugar: parque, clube, colégio etc.