Desafio Mesquita de Natação envolveu 580 atletas no sábado (17)Divulgação/ PMM

Publicado 20/09/2022 19:19

Organizado pela Prefeitura de Mesquita, o Desafio Mesquita de Natação envolveu 580 atletas no sábado (17). Os trabalhos começaram às 8h e seguiram até por volta das 13h30. O evento contou com duas etapas: um festival, que envolveu a participação de 200 pessoas, e uma competição, que englobou 380 atletas de todo o estado do Rio.



Kleber Rodrigues, subsecretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, explicou que o evento fez parte das comemorações realizadas pelo aniversário dos 23 anos de emancipação de Mesquita, celebrado em 25 de setembro. “Nós apostamos em diversos esportes com treinamentos inclusive de alto rendimento. O desafio, no entanto, foi mais uma confraternização de apaixonados pela natação, que atraiu para a cidade competidores de diversas cidades do estado, principalmente da Baixada Fluminense.”.



O Desafio Mesquita de Natação teve inscrições gratuitas e premiou os destaques com troféus e medalhas.



Cássia Lima foi uma das mais entusiasmadas na plateia. A jovem, de 24 anos, mora em São João de Meriti e levou a irmã, de 14 anos, para participar. “Inicialmente, confesso que a ameaça de chuva e ter de acordar cedo no sábado me desanimaram um pouco. Mas estar aqui e ver a empolgação dessa galera que está competindo já me animou. O esporte tem um papel fundamental na vida de muita gente. Eu mesma consegui dar os primeiros passos para sair de um quadro depressivo a partir do vôlei, aliado ao tratamento”, disse ela, que nasceu no Maranhão, mas vive em São João de Meriti há cerca de quatro anos.



Turmas disponíveis



Os interessados em participar das turmas de natação oferecidas pela Subsecretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo de Mesquita podem recorrer à Vila Olímpica, localizada no Cosmorama, e ao próprio Tênis Clube de Mesquita, que tem horários preenchidos por inscritos pela Prefeitura de Mesquita.



Para as aulas na Vila Olímpica, mais informações podem ser obtidas no próprio local, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Já para se inscrever na natação oferecida gratuitamente no Tênis Clube de Mesquita, é preciso se dirigir à sede da Subsecretaria Municipal de Cultura, localizada na Estrada Feliciano Sodré 2931, no Centro, também de segunda a sexta, das 9h às 17h.