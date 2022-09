Tour social em alusão ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência - Divulgação/ PMM

Tour social em alusão ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com DeficiênciaDivulgação/ PMM

Publicado 21/09/2022 18:17

O gramado do Maracanã recebeu uma turma bastante animada nesta terça-feira (20). Isso porque aconteceu um tour social em alusão ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado hoje, 21 de setembro.

A atividade contou com a presença de crianças, adolescentes com deficiência e seus responsáveis, assim como adultos assistidos pelo município.

A excursão foi organizada pela Coordenadoria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que regularmente realiza atividades culturais e de lazer para esse público.

O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência marca a construção de mobilizações para a Inclusão Social de Pessoas com Deficiência e a conscientização da luta anti-capacitista. A data se aproxima ao início da primavera, pois marca o nascimento e renovação do movimento.