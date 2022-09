Dia D de Vacinação contra Poliomielite, Sarampo e pela Multivacinação em Mesquita - MÁRCIO MAIO

Dia D de Vacinação contra Poliomielite, Sarampo e pela Multivacinação em MesquitaMÁRCIO MAIO

Publicado 22/09/2022 20:59

Mesquita participa de mais um Dia D de Vacinação contra a Poliomielite, Sarampo e pela Multivacinação neste sábado (24). O atendimento será das 8h ao meio-dia nas clínicas da família da cidade, exceto na unidade Walter Borges, que está passando por obras. Os documentos necessários são o Cartão de Vacinação e Cartão do SUS ou CPF da criança e do responsável legal.

A primeira campanha é destinada às crianças menores de 5 anos. Ou seja, que tenham até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Já a segunda e terceira, tem como público-alvo os mesquitenses que possuem idade inferior a 15 anos

Na Multivacinação, estarão disponíveis as vacinas BCG, Hepatite B, Pentavalente, VIP, VOP, Rotavírus Humano, Pneumocócica 10, Meningocócica C, Febre Amarela, Tríplice Viral, Tetraviral, DTP, Hepatite A, Varicela, DT, DTPA e HPV. Nela, será realizada ainda a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes.

“Estamos nos aproximando do final das imunizações contra a poliomielite, sarampo e pela multivacinação no município. Então, quisemos proporcionar uma ocasião especial e convidar a população para participar dessa atitude que é muito importante para a saúde do ser humano”, pontua a coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Mesquita, Sabrina Louroza.

Seguindo as diretrizes do Governo do Estado para aumentar a cobertura vacinal, as campanhas seguirão até o dia 30 de setembro. As imunizações acontecem normalmente nas unidades de saúde do município.

Confira a lista com os endereços dos postos:

Clínica da Família São José – Avenida União 676, em Santa Terezinha;

Clínica da Família Dr. Jorge Campos – Avenida Brasil s/nº, Coreia;

Clínica da Família Jacutinga – Rua Barão do Rio Branco s/nº, Jacutinga;

Clínica da Família Edson Passos – Avenida Castelo Banco s/nº, Edson Passos;

Clínica da Família França Leite – Rua Coronel França Leite 732, Chatuba;

Clínica da Família Juscelino – Avenida Getúlio de Moura 3.120, Juscelino;

Clínica da Família Cosmorama – Avenida Baronesa de Mesquita s/nº, Cosmorama;

Clínica da Família Banco de Areia – Avenida Governador Celso Peçanha, 1.350.