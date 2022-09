Mesquita abre semana com mais ações sociais - Divulgação/ PMM

Mesquita abre semana com mais ações sociais Divulgação/ PMM

Publicado 24/09/2022 07:15

Neste domingo, Mesquita celebra 23 anos de emancipação. Para comemorar, o Paço Municipal receberá inúmeras atividades neste fim de semana, sábado e domingo, dias 24 e 25 de setembro.

“Teremos inúmeros serviços gratuitos da Assistência Social, como suporte para o cadastro no auxílio Brasil e corte de cabelo gratuito, assim apresentações de balé e arte circense, shows e palestras, estas últimas no auditório da Prefeitura Municipal”, avisa Kleber Rodrigues, subsecretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.

Entre as ações previstas estão o atendimento aos programas Auxílio Brasil, Cadastro Único e Vale Social.



Além disso, a ação contará também com isenção para emissão de documentos, atendimento odontológico e parquinho para a criançada.



Uma agenda extensa foi elaborada pela Assistência Social de Mesquita, com ações sociais acontecendo em várias regiões.

Sábado (24):



9h30 – Apresentações de Balé



9h45 – Apresentação de Dança do Ventre



10h – Apresentação Circense



10h20 – Performance para crianças



10h30 – Apresentação de Danças Urbanas



10h30 – Palestra Case de Sucesso, com Wallace Flay, no auditório Zelito Viana, na Prefeitura de Mesquita



10h40 – Apresentação de Balé



11h – Aulão de Dança



11h – Palestra sobre Networking, com Elizete Barroso, no auditório Zelito Viana, na Prefeitura de Mesquita



11h10 – Apresentação Circense (turma de alto rendimento)



11h30 – Palestra sobre Mercado de Trabaho e a 3ª Idade, com Claudio Duarte, no auditório Zelito Viana, na Prefeitura de Mesquita



11h40 – Show (Gabé)



12h20 – Apresentação de Danças Urbanas



13h – Show (Toni Teruero)



13h – Palestra sobre Defesa do Consumidor, com Dr. Humberto Garcia, no auditório Zelito Viana, na Prefeitura de Mesquita



13h30 – Palestra sobre pontos comerciais em espaços públicos, com a equipe de Ordem Pública do município, no auditório Zelito Viana, na Prefeitura de Mesquita



14h – Show (Isadora)



14h – Dra. Jeanne Borgui – Palestra “Me formei! E agora?”, com Dra. Jeanne Borgui, no auditório Zelito Viana, na Prefeitura de Mesquita



15h – Show (Layout 80)



16h – Show (Somente Hoje)



17h – Música com DJ Luna



18h – Final do Mesquita Musica Festival (concurso de talentos)



Domingo (25):



8h – Missa Solene celebrada por Dom Gilson Andrade da Silva, bispo de Nova Iguaçu



10h – Copa Mesquita de Games – Free Fire



10h – Torneio de Xadrez no hall da Prefeitura de Mesquita.