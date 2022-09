Paço Municipal de Mesquita, na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 23/09/2022 19:18 | Atualizado 23/09/2022 19:33

Neste sábado, diade setembro, haverá uma novados ocupantes de construções alcançadas pela Regularização Fundiária por Interesse Social,, de Maria Cristina. Essa ação, que acontecerá no Paço Municipal, das 9h às 13h, será direcionada às pessoas convocadas em Diário Oficial na edição de 17 e 18 de Agosto.Com a, além de garantir o título definitivo de proprietário, os ocupantes poderão colocar em prática alguns processos, entre eles organizar a venda do imóvel.Para reforçar a convocação, uma nova publicação emfoi feita nesta quinta-feira, dia 22, atualizada com os nomes que ainda não entregaram seus documentos: https://bit.ly/3fabAZI Veja os documentos necessários para o registro dos títulos de proprietários: