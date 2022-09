Ocasião contou com a presença de 21 jovens mesquitenses - Divulgação

Ocasião contou com a presença de 21 jovens mesquitensesDivulgação

Publicado 25/09/2022 12:00

Uma roda de conversa sobre saúde emocional reuniu 21 jovens mesquitenses no Dia do Adolescente. O Cineteatro da Praça PEC foi o local escolhido para a troca de conhecimento.



“O público predominante no nosso município é o jovem. Então, não podíamos deixar o Dia do Adolescente passar em branco. Queremos alertá-los de que o jogo do mundo real se vence encarando desafios. O que, muitas vezes, o mundo virtual não mostra”, contou a coordenadora dos cursos profissionalizantes do espaço, Michelle Garcia.



Além dos momentos de troca de ideias e de aprendizado, os adolescentes ainda participaram de dinâmicas que estimulavam a reflexão dos assuntos abordados.

Roda de conversa sobre saúde emocional no Dia do Adolescente Divulgação



“Em momentos como esses, os adolescentes podem falar de suas experiências, queixas e inquietações. Para isso, tentamos, ao máximo, proporcionar um ambiente confortável e leve. Assim, eles se sentem seguros para se abrirem. No decorrer da minha trajetória profissional, pude entender a necessidade dos jovens em serem ouvidos. Nesse caso, nada melhor do que uma escuta profissional e qualificada”, reforça a psicóloga responsável, Jeanne Borgui.



O Dia do Adolescente foi organizado pela Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Mesquita. “Em momentos como esses, os adolescentes podem falar de suas experiências, queixas e inquietações. Para isso, tentamos, ao máximo, proporcionar um ambiente confortável e leve. Assim, eles se sentem seguros para se abrirem. No decorrer da minha trajetória profissional, pude entender a necessidade dos jovens em serem ouvidos. Nesse caso, nada melhor do que uma escuta profissional e qualificada”, reforça a psicóloga responsável,O Dia do Adolescente foi organizado pela Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Mesquita.