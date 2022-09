Primeira parcela do 13º salário dos terceirizados de Mesquita em setembro - Divulgação/ PMM

Publicado 26/09/2022 15:34 | Atualizado 26/09/2022 21:35

Nesta segunda-feira, dia 26 de setembro, os funcionários terceirizados da Prefeitura de Mesquita receberam a primeira parcela do 13º salário. A medida beneficiará os cerca de 2.500 profissionais que prestam serviços para o governo municipal da cidade, mas são contratados por Organizações Sociais, as OS, em regime celetista, ou seja, com a carteira de trabalho assinada.



Com isso, os outros 50% do 13º salário deverão ser pagos por essas empresas até o dia 19 de dezembro, conforme determina a legislação.



“Os funcionários concursados, nomeados e os que têm contratos temporários estabelecidos diretamente com a prefeitura já receberam o 13º salário de 2022 integralmente, porque antecipamos tudo em julho. Só que a mão de obra terceirizada representa quase 50% de toda a força de trabalho da Prefeitura de Mesquita. Então, as OS decidiram que, no dia 26 de setembro, será realizada essa antecipação”, explica Fabio Baiense, secretário municipal de Governança de Mesquita.