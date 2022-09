Família Gomes, grupo que se consagrou como grande campeão - Divulgação/ PMM

Publicado 27/09/2022 22:13

A final do Mesquita Music Festival, uma das comemorações pelos 23 anos de emancipação de Mesquita, terminou com as apresentações de 14 finalistas que estiveram presentes na noite do dia 24 de setembro no Paço Municipal. Quem se deu melhor foi a Família Gomes, grupo formado por cinco irmãos cariocas que, quando se juntam, gostam mesmo é de cantar gospel.



“Temos entre 42 e 24 anos e, desde a adolescência, cantamos juntos. Mas não vivemos de música, cada um tem o seu trabalho. Com essa vitória, acho que teremos uma motivação a mais para disputar outros concursos e, como sonhamos, conseguirmos fazer da música a nossa profissão”, explica Marcelle, a mais velha dos cinco irmãos.



Prêmios



Todos os seis primeiros colocados vão ganhar a gravação de um single. Os cinco primeiros, no entanto, também receberão premiação em dinheiro. Para o quinto, será entregue um salário-mínimo; para o quarto, dois salários-mínimos; para o terceiro, três salários-mínimos; o segundo lugar ganhará cinco salários-mínimos; e, por último, ao primeiro lugar, será direcionado o valor de sete salários-mínimos, além da gravação de um clipe.



A intenção da Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Mesquita é garantir uma nova edição do Mesquita Music Festival ainda este ano. O público-alvo, porém, será bem diferente. “Vamos liberar em breve as agendas e audições e o edital do concurso. Mas já podemos adiantar que se tratará de um Mesquita Music Festival em versão kids, ou seja, para as crianças e adolescentes”, avisa Kleber Rodrigues, subsecretário municipal da pasta.