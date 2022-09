Valorização da vida é abordada com responsáveis de escola em Mesquita - BEA SILVA

Publicado 27/09/2022 19:07

Em Mesquita, os pais e responsáveis da Escola Municipal Professor Marcos Gil foram conscientizados sobre a valorização da vida. O psicólogo Leandro Ximenes abordou assuntos como autoconhecimento, autoestima, ansiedade e depressão. Junto a isso, tiveram vez as atitudes necessárias para os cuidados com a saúde mental e o olhar atencioso para com as outras pessoas.



A atividade faz parte do projeto “Escola de Pais”, uma iniciativa da própria unidade. “O projeto é uma referência para temas relacionados à deficiência. Procuramos sempre trazer profissionais de diferentes áreas para estimular a reflexão e o pensamento crítico sobre as pessoas com deficiência. Existem muitas famílias que não têm acesso às informações, e alguns responsáveis, mais especificamente as mães, necessitam de atendimento especializado no campo da saúde mental”, pontua a orientadora educacional da unidade, Marina Nunes.



Referência em Educação Especial em Mesquita, a Escola Municipal Professor Marcos Gil possui cerca de 150 alunos a partir dos 6 anos de idade, em classes que equivalem aos primeiros anos do Ensino Fundamental. O ensino é acompanhado por profissionais capacitados na área, que incluem mediadores, guias cegos e intérpretes de Libras.



“Hoje, infelizmente, não é tão difícil encontrar pessoas que enfrentam questões relacionadas ao psicológico. Acho que isso se dá pela cobrança da sociedade em sempre ser proativo e produzir cada vez mais. Essas coisas acabam fazendo com que as pessoas se cobrem de forma excessiva e não respeitem as suas emoções e limitações. Precisamos falar disso não apenas neste mês, mas todos os dias”, reforça a diretora-geral da unidade, Janaína Fabíola.