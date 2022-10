Setembro Amarelo: pacientes são conscientizados sobre a valorização da vida - Divulgação

Setembro Amarelo: pacientes são conscientizados sobre a valorização da vidaDivulgação

Publicado 30/09/2022 14:38 | Atualizado 30/09/2022 21:39

A sala de espera da Clínica da Família Dr. Jorge Campos, na Coreia, foi transformada em um espaço para a conscientização da importância de ajudar uns aos outros e da valorização da vida. Além disso, os pacientes puderam aproveitar uma ação social, com serviços sociais e de beleza.



“O acolhimento é uma postura ética que implica na escuta do usuário em suas queixas e no reconhecimento do seu protagonismo no processo de saúde e adoecimento. Através dele, também é possível indicar meios de resolução, gerando redes de compartilhamento de saberes. Nesse sentido, tivemos a ideia de promover esse evento e foi muito proveitoso. Conseguimos proporcionar um dia de escuta, trocas e muita aprendizagem”, detalha a gestora da unidade, Fabiana Medeiros.



Para descontrair, os munícipes tiveram uma dinâmica dentro do tema, onde puderam compartilhar experiências e histórias. Além disso, a equipe do NASF (Núcleo Ampliado de Saúde da Família) e a do CRAS Juscelino marcaram presença. Essa última ofereceu serviços como isenção para emissão de documentos e oficinas de confecção de unhas e de maquiagem.



O Setembro Amarelo é uma campanha dedicada à prevenção do suicídio. A iniciativa teve início no Brasil em 2015, conscientizando as pessoas sobre os índices desse acontecimento, assim como as atitudes necessárias para evitá-lo. É também em setembro que é celebrado o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, dia 10. Apesar de marcar apenas um mês, o trabalho segue acontecendo por todo o ano.