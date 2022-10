ODS municipal realizou ação social na Vila Emil - Divulgação

ODS municipal realizou ação social na Vila Emil

Publicado 03/10/2022 23:59

O desenvolvimento sustentável foi a proposta da ação social que aconteceu na Vila Emil, em Mesquita. O local recebeu serviços sociais, de saúde e de beleza, além de informações à população.



Alguns serviços gratuitos ofertados foram isenção para emissão de documentos, emissão de Carteira de Trabalho Digital, corte de cabelo e design de sobrancelhas. Para cuidar da saúde dos munícipes, equipes especializadas realizaram aplicação de flúor, aferição de pressão e teste de glicemia.



“Essas ações são muito importantes para que os mesquitenses estejam conectados com o que a Prefeitura Municipal de Mesquita oferece junto com os ODS, em prol da Agenda 2030. Elas também ajudam na otimização do tempo dessas pessoas, porque elas conseguem encontrar várias coisas de diferentes abordagens em um único local. Isso serve para ressaltar a cidadania e mostrar para a população o que é direito dela”, fundamenta a coordenadora da ODS municipal, Jurema Bacelar.

Serviços gratuitos pelo desenvolvimento sustentável em Mesquita Divulgação

Duas outras áreas foram destinadas às palestras para as crianças, pela articuladora da ODS municipal Maria de Fátima, e à tenda de informativos de relevância social. Lá, as pessoas puderam receber orientações do Procon Mesquita e da Light, tirar dúvidas com a Águas do Rio e saber mais sobre a prevenção de doenças, inclusive com os profissionais de combate à dengue. Isso sem citar as demais parcerias para alcançar os 17 objetivos do projeto.